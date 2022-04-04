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Российская газета

Самолет ВМС США утонул в Атлантике

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Источник изображения: rg.ru


Один человек погиб, двое получили ранения в катастрофе палубного самолета ДРЛО E-2D Hawkeye у острова Уоллопс, штат Вирджиния.

В ходе тренировочного полета E-2 упал в море и затонул. Это произошло в 19:30 по местному времени (0:30 мск). На место происшествия были направлены вертолет и катера береговой охраны. Они подобрали двух членов экипажа, получивших незначительные травмы. Тело третьего летчика извлекли из утонувшего самолета водолазы. пишет Chesapeake Bay Magazine со ссылкой на командование ВМС США.

Утонувший самолет принадлежал к эскадрилье раннего предупреждения с военно-морской базы Норфолк.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-2D
E2C
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