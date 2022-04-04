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РИА Новости

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.

На видеозапись попал непосредственно момент применения ракеты.

В результате использования ракет, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, был ликвидирован штаб группировки ВСУ, а также уничтожено до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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