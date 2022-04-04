СКР Балтфлота "Неустрашимый" на испытаниях провел боевую стрельбу

Экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах в Калининградской области в рамках ходовых испытаний после проведенного ремонта.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, боевые расчеты радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей отрабатывали обнаружение и классификацию воздушной цели, ее сопровождение радиотехническими средствами и уничтожение.

Нападение воздушных средств условного противника с разных высот и направлений экипаж отражал из зенитных автоматов ракетного артиллерийского комплекса "Кортик". Накануне в рамках испытаний вооружения моряки выполнили торпедные стрельбы по условным подводным и надводным целям.

Сторожевой корабль 1993 года постройки ремонтировали с 2014 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Как сообщали специалисты завода, плановый ремонт затянулся, его сроки были продлены по результатам дефектации, которая выявила гораздо больший объем работ, чем предполагалось.

Основные работы велись по обновлению механической части корабля, отремонтированы форсажные двигатели, модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы. После завершения испытаний "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)