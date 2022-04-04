Удар украинских боевых вертолетов по Белгороду

Как сообщают, на рассвете 1 апреля 2022 года около 05:45 утра два боевых вертолета Ми-24 армейской авиации Украины, подойдя на малой высоте со стороны Украины, нанесли удар 80-мм неуправляемыми ракетами по нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" в Белгороде на российской территории. Помимо нефтебазы, эти украинские вертолеты мимоходом обстрляли еще ряд промышленных предприятий в промзоне Белгорода, но без особого эффекта. После удара оба украинских вертолета благополучно ушли на территоию Украины.

Боевой вертолет Ми-24 армейской авиации Украины на Белгородом 01.04.2022 (с) кадр видео из социальных сетей

По официальным сообщениям МЧС России, на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" (принадлежащей ПАО "НК "Роснефть") сгорели восемь резервуаров с топливом объемом по 2 тысячи кубометров каждый, угроза перехода огня еще на восемь резервуаров была предотвращена. Пожар продолжался еще вечером 1 апреля. Площадь возгорания составила 1200 кв. метров. Наряд сил на тушении достиг 200 человек и 50 единиц техники, были задействованы пожарные вертолеты.

Таким образом, состоялся, видимо, первый авиационный удар противника по территории России с 8 октября 1950 года, когда в ходе Корейской войны истребители ВВС США (как официально считается, по ошибке) нанесли удар по советскому военному аэродрому Сухая Речка в Приморском крае.

Нефтебаза АО "Белгороднефтепродукт" находится по прямой в 50 км от границы с Украиной. Атака украинских боевых вертолетов по Белгороду стала хорошо спланированной и отлично проведенной дерзкой акцией с очевидными политическими целями и была очевидно призвана дать демонстративный ответ на активно наносимые российской стороной в последние дни марта ракетные удары по топливным хранилищам на территории Украины. Можно предположить, что вертолеты действовали с аэродрома Днепропетровска, являющегося, по известным данным, крупным узлом базирования украинской армейской авиации, и откуда, в частности, совершали рейсы вертолеты Ми-8 и Ми-24 для снабжения украинских сил, окруженных в Мариуполе (два вертолета Ми-8 при таком рейсе из Мариуполя были сбиты днем ранее силами ДНР).

Нет сомнений, что атаковавшие Белгород вертолеты принадлежали украинской стороне, и сам их полет попал сразу на несколько видеосъемок.

Следует отметить, что хотя это первый известный украинский авиационный удар по российской территории, однако удары с применением ракетного оружия (ракетные комплексы "Точка-У" и "Смерч") и артиллерии наносились по территории РФ и ранее. Сохраняющееся нахождение украинских вооруженных сил и формирований в протяженной приграничной полосе с Россией от Сум до Харькова, безусловно, создает все предпосылки для продолжения подобных атак, в том числе, не исключено, и в форме наземных набегов.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли произошедшее под Белгородом эскалацией конфликта, пресс-секретарь Президента Российской Фндерации Дмитрий Песков заявил: "Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".

(с) Телеграм-каналы

Видео: