Стало известно об изменении программы «Спектр-РГ» из-за санкций

Научная программа российской космической обсерватории Спектр-РГ после немецких санкций изменена. Об этом стало известно ТАСС.

По словам научного руководителя телескопа ART-XC, заместителя директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), профессора РАН Александра Лутовинова, в настоящее время обсерватория фактически работает в режиме наблюдений, планировавшегося на 2024 год.

«Мы уже получили за два года результаты мирового уровня и в настоящее время перешли к фазе наблюдений точечных источников и регионов неба, для которых определяющим инструментом является телескоп ART-XC», — сказал он.

В марте ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос», сообщил, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории «Спектр-РГ» — немецкого eROSITA.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.