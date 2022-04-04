Словакия выбрала новый БТР

Словакия определилась с перспективным бронетранспортёром. Вчера, 31 марта, пресс-служба Минобороны Словакии объявила результаты программы BOV 8×8, победителем которой стал БТР Patria AMV XP 8×8.

В ноябре 2017 года военные ведомства Словакии и Финляндии подписали меморандум о совместной разработке и производстве бронетранспортёров Patria AMV XP. Согласно подписанному документу, в период с 2018 по 2029 год словацкая армия должна была получить 81 БТР. Но позже был объявлен тендер, победителем которого вновь стал финский бронетранспортёр.

Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии на испытаниях. Источник изображения: armyrecognition.com

Согласно прежним договорённостям, первые три экземпляра Patria AMV XP 8×8 будут поставлены из Финляндии, остальные произведут на территории Словакии (локализация составит около 70%). Будут ли стороны будут следовать этим планам — станет известно после подписания контракта.

Бронетранспортёр Patria AMV XP впервые был показан на международной выставке DSEi 2013 под названием Enchanced AMV. Машина AMV XP является усовершенствованной версией БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании (в том числе противоминном), усиленном дизельном двигателе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т.