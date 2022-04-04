США лгут об Украине. Русские там не просто так

Fox News (США): почему русские так поступили?

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказывает мнение о российской спецоперации на Украине. По его мнению, лидеры США продолжают лгать самим себе и даже ввели цензуру.

Добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight. Когда в прошлом месяце российские военные начали на территории Украины специальную военную операцию, многие эксперты были, казалось, шокированы происходящим. Остальные сочли это не очень ободряющим знаком.

"Многие ведущие эксперты и политики США, Великобритании и даже Украины испытали шок", – написали в аналитическом центре "Атлантический совет". А находившийся в Киеве глава немецкой разведки оказался застигнут врасплох, и его пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Странная ситуация, если подумать. Джо Байден неделями чуть ли не кричал о потенциальном российской спецоперации на Украине, и все были, казалось, к ней готовы. А теперь выясняется, что в Вашингтоне никто, включая самого президента, до конца не верил в то, что подобное действительно произойдет.

А когда произошло, официальный Вашингтон постановил, что Путин, должно быть, сошел с ума. National Review написал, цитирую: "ходят слухи по поводу психического здоровья Владимира Путина, и они вызывают серьезные опасения".

Иными словами, есть причина, убедительная причина, почему никто из нас не предвидел подобной ситуации: Путин попросту не в себе, он безрассуден и непредсказуем. Другие приняли это за чистую монету. Но, как вы наверняка заметили, большинство озвученных Вашингтоном объяснений были не более чем самооправданием, об аналитике и речи не шло.

Нельзя же считать спецоперацию на Украине просто срывом психически нездорового человека. Необходимо задаться вопросом: что же на самом деле произошло и почему? Зачем все-таки русским так поступать? В этом нет никакого предательства, вопрос действительно важный. Как можно принимать мудрые решения относительно будущего без понимания произошедшего? Это ведь необходимое условие.

Но наши лидеры до сих пор отказываются это делать. Они продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно. Не так страна должна переживать трудные моменты вроде нынешнего. Любой кризис требует предельной ясности мышления.

Не пора ли нам отвернуться от людей, которые постоянно ошибались и вместо этого внимательно прислушаться к тем, кто все понимал правильно, видел приближение конфликта на Украине и громко об этом заявлял.

Вот кого нужно было внимательно слушать, среди них – Найджел Фараж. Никто не назовет его сторонником Владимира Путина, совсем наоборот – он националист, человек, глубоко озадаченный проблемами своей страны и полностью посвятивший себя ей. Речь идет о Великобритании. Ее интересы значительно пострадали вследствие российской спецоперации и последовавших за ней западных санкций.

То же самое, к сожалению, относится и к нашей стране. В США никогда прежде не было столь безрассудного президента, как Джо Байден. И нам еще долго за это расплачиваться. Найджел Фараж мог бы все это предсказать и предсказал в далеком 2014 году. Будучи главой Партии независимости Великобритании, он выступал с речью в Европарламенте, но мы, к несчастью, увидели запись только вчера.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что его слова были пророческими. Фараж понимал, что грядет, потому что не был слеп по отношению к тому, что уже произошло на тот момент. Внимательно посмотрите ролик, думаю, вы согласитесь, что этот анализ стоит послушать. Итак, вот что Найджел Фараж восемь лет назад говорит об Украине.

Найджел Фараж: "В последние годы у нас образовался длинный список внешнеполитических неудач и противоречий, включая, разумеется, бомбардировки Ливии и желание вооружить повстанцев в Сирии, что стало неоправданными провокациями в адрес Владимира Путина.

Империя Евросоюза, постоянно стремящаяся к расширению, несколько лет назад заявила о своих территориальных претензиях на Украину. И что еще хуже – некоторые члены НАТО заявили, что тоже хотели бы присоединения Украины. Мы прямо поощряли восстание на Украине, которое привело к свержению президента Януковича, а оно, в свою очередь, – к соответствующей реакции Владимира Путина.

Мораль этой истории такова: если решите ткнуть палкой русского медведя, не удивляйтесь его реакции. И вот теперь мы несемся с неоправданной скоростью, чтобы подписать соглашение с Украиной. Пока мы тут говорим, солдаты НАТО участвуют в военных учениях на Украине. Мы что же, потеряли рассудок? Мы что, действительно хотим противостояния с Путиным?

Если да, то направление мы выбрали верное. Возможно, нам следует признать, что Запад сейчас сталкивается с самой большой угрозой нашему образу жизни за последние 70 лет. Обезглавливание британских и американских заложников наглядно иллюстрирует эту проблему. Наши собственные граждане из наших собственных стран тоже участвуют в этой борьбе.

В войне с исламским экстремизмом Владимир Путин, чтобы мы не думали о нем как о человеке, на самом деле – на нашей стороне. Я предлагаю нам повзрослеть. Я предлагаю нам признать реальную угрозу, с которой сталкиваются все наши страны и общества.

Мы должны прекратить играть в военные игры на Украине и подготовить план помощи таким странам, как Сирия, Ирак, Кения, Нигерия, чтобы попытаться помочь им справиться с реальной угрозой. Давайте не будем провоцировать Путина, нравится он нам или нет".