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Российская газета

Как действуют в ходе спецоперации на Украине военные полицейские России

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Минобороны РФ подготовило видеосюжет о работе военной полиции в ходе спецоперации на Украине. Эти кадры подтверждают, что в боевой обстановке сложной и опасной работы хватает всем. В том числе, армейским правоохранителям.


Они поддерживают порядок в освобожденных от ВСУ и националистических батальонов населенных пунктах, несут службу на блокпостах, осуществляют контроль за движением на автотрассах, сопровождают военные и гуманитарные колонны.

Сюжет начинается как раз с марша грузовиков, доставляющих мирному населению продовольствие. Впереди колонны в боевом охранении идет автомобиль российской военной полиции. Следующие кадры - раздача гуманитарки сотрудниками МЧС. За порядком вокруг следит военный полицейский. На его руке черная повязка с белыми буквами "ВП" - военная полиция.

И снова - в путь под охраной бронеавтомобиля "Тигр" военной полиции. В нем с готовым к стрельбе пулеметом за прилегающей к трассе местностью наблюдает один из военнослужащих. Предосторожность не лишняя, поскольку украинские диверсанты нередко нападают на такой транспорт.

Начальник штаба сводного подразделения военной полиции капитан Илья Лапенко сказал журналистам, что поставленные задачи его подчиненные выполняют, взаимодействуя с противотанкистами, разведчиками, военными инженерами. Офицер вспомнил один из эпизодов боевой службы.

"На нас дополнительно возложили задачу не допустить прорыва разведывательно-диверсионных групп противника, которые собирались подорвать мост. Также же занимались борьбой с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Мост являлся главной транспортной артерией для подвоза горючего, боеприпасов и продовольствия для войск на передовую", - рассказал Лапенко.

По его словам, противник неоднократно предпринимал попытки заложить мины на путях следования колонн, минировать мостовые опоры. Однако, взрывные устройства своевременно обнаруживали и оперативно обезвреживали. Также, в зоне ответственности подразделения военной полиции удалось сбить несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. "Работая слаженно, мы сохранили важный объект инфраструктуры, обеспечили беспрепятственный проход колонн в установленные сроки", - отметил капитан.


Юрий Гаврилов

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
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