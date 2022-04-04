«Откровенно водят за нос американские авианосцы»

Во время торжественной церемонии спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Уфа" в Санкт-Петербурге, 31 марта 2022 года.

Почему ВМФ России делает ставку на дизельные субмарины проекта "Варшавянка"

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», которая получила название «Уфа». В рамках проекта эта субмарина станет четвертой в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) и десятой в составе всего Военно-морского флота России. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях «Варшавянок».

В Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка». На предприятии «Адмиралтейские верфи», которое входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), строят еще две подлодки серии для ТОФ - «Можайск» и «Якутск».

Ранее главком ВМФ России Николай Ермолов заявил, что ДЭПЛ, предназначенные для Тихоокеанского флота, будут построены с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке, а также напомнил, что «Варшавянки» уже «доказали свою эффективность в действиях против террористов в Сирии».

«Варшавянка» - модернизированная версия проекта дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус», разработанных в СССР в конце 1970-х годов. Как сообщается на сайте ОСК, в этих субмаринах «сочетаются акустическая скрытность и дальность обнаружения целей, они оснащены новейшими навигационными и управляющими системами». Особенность этих подлодок - новый инерциальный навигационный комплекс. «Его отличает длительность хранением параметров без коррекции, обеспечивающий выдачу информации в ракетный комплекс в подводном положении. Тем самым обеспечивается повышенная скрытность в процессе выполнения боевых задач», - говорится на сайте ОСК.

Изначально подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» предназначались для поставок в страны Варшавского договора, но проект стал серийным уже после распада СССР. Начавшееся в середине 1990-х годов строительство подлодок в итоге оказалось востребованным в Китае и Вьетнаме, где они до сих пор успешно эксплуатируются.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов отметил экспортные возможности «Варшавянок». «Основные плюсы этих субмарин в том, что они малошумны - за это в НАТО их прозвали «черной дырой». Они хорошо подходят для службы в теплых морях, тропических водах. Экспортный потенциал «Варшавянок» для стран Юго-Восточной Азии довольно высок», - отметил эксперт.

По мнению контр-адмирала в отставке Михаила Сологуба, именно успешная эксплуатация подлодок проекта в других странах стала поводом обратить на них внимание руководства отечественного Военно-морского флота.

«Подлодки проекта 636.3 в составе ВМФ России стали появляться с 2014 года, первой стала подлодка Б-261 «Новороссийск». До конца 2016 года в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота вошло 6 подводных лодок этого проекта. Начиная с 2019 года «Варшавянки» поступают на Тихоокеанский флот», - отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» контр-адмирал Сологуб.

Обновленные «Варшавянки» относятся к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 морских узлов, глубина погружения - 240 метров (300 - максимальная). На их вооружении находятся торпеды калибра 533-мм (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

«Появление «Варшавянок» на Черном море кардинально изменило диспозицию сил в регионе, в Средиземном море в том числе, - рассказал «Газете.Ru» адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом. - Надо признать, что

после 1991 года силы российского флота стали уступать нашему основному конкуренту на Черном море - Турции, в том числе по подводным лодкам. Противостоять кораблям НАТО приходилось надводными кораблями, которые тоже требовали модернизации и перевооружения. Появление «Варшавянок» в Черном море стало шоком для НАТО».

В свою очередь, экс-командир подводной лодки Б-28, капитан 1 ранга запаса Александр Пушкарский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, особую роль «Варшавянок» в вопросе наблюдения за авианосцами.

«Они занимают особое место в подводном флоте и, несмотря на меньшие размеры по сравнению с АПЛ, играют огромную роль в проведении разного рода операций.

У «Варшавянок» много возможностей по длительности автономного плавания, времени нахождения на глубине без всплытия, они менее заметны для радиолокационных средств обнаружения и порой откровенно водят за нос американские авианосцы, которые их просто теряют из вида»,

- рассказал Пушкарский.

Виктор Сокирко