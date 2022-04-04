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Российская газета

Российские военные захватили танки Т-64 с переделками от НАТО

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Российские военнослужащие в ходе военной спецоперации на Украине в одном из боев захватили новые трофеи - полностью исправные танки Т-64. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России и предоставили видеоподтверждение.


Отмечается, что танки украинские военнослужащие, спешно отступая, бросили в окрестностях Чернигова. В настоящее время бронетехника тщательно изучается российскими военными специалистами. Уже выявлено, что в отличие от базовых танков данного образца эти переоборудованы под стандарты НАТО. В них установлены ночные тепловизионные прицелы и наблюдательные приборы западного производства, а также средства связи и навигации натовского образца.

Примечательно, что внутри захваченных танков был обнаружен полный боекомплект. То есть украинские военные даже не успели опробовать новинки. Но повоевать этим танкам еще удастся, только теперь на стороне войск ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что все захваченные трофеи наши военные передают народным республикам. При этом российские военные специалисты обучают бойцов ЛНР и ДНР обращению со сложной техникой и современным вооружением.

"Разведгруппе была поставлена задача - провести разведку участка местности автодороги. В итоге было выявлено местонахождение двух танков Т-64. Проведя налет, группа захватила танки. Экипажи при этом не оказали никакого сопротивления, а сразу отошли. Бронетехника была захвачена и доставлена в пункт временной дислокации", - рассказал российский военный разведчик по имени Артем.


Иван Петров

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Украина
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