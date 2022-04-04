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Военное обозрение

Германия одобрила поставку Украине боевых машин пехоты PbV-501

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получит бронетехнику советского образца, находящуюся на хранении в странах НАТО. Решение передать Киеву крупную партию бронетехники приняла Германия. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Украине партии боевых машин пехоты PbV-501, называемых в самой Германии бронетранспортерами. Речь идет о 58 боевых машинах, находящихся сейчас в Чехии. Поставка не будет осуществлена немедленно, перед отправкой на Украину техника пройдет ремонт, который займет несколько недель.

Отметим, что данные БМП чехи уже пытались всучить украинцам еще в 2019 году, но тогда Германия наложила на их поставку запрет, поскольку правительство Меркель, в отличие от Шольца, отказывалось вообще поставлять оружие на Украину.

Теперь о "бронетранспортерах" PbV-501 или точнее шведской версии советской боевой машины пехоты БМП-1. Планируемые к передаче Украине БМП еще советского производства ранее принадлежали армии ГДР, а после объединения Германии попали в Бундесвер и были проданы шведам, которые с радостью скупали советскую боевую технику. Досталось шведам аж 433 единицы БМП-1, из которых 350 в боевые части и 83 на запчасти.

Поскольку закупленные БМП не совсем подходили под требования шведской армии, было принято решение их модернизировать, а работы проводились в Чехии с 1996 по 2001 год. С БМП убрали ПТУР, установили связь стандарта НАТО, новые системы пожаротушения и еще кое-что по мелочи, в общем все подогнали по НАТО. Потом покрасили и получили Pbv-501 вместо БМП-1.

В 2008 году шведы перепродали все БМП чехам, те в 2015 году продали часть Ираку, часть осталась на хранении и дожила до передачи Украине.

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Страны
Германия
Ирак
Украина
Чехия
Продукция
БМП-1
Проекты
NATO
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