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Российская газета

Китай задумался о скоростных поездах с баллистическими ракетами

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Источник изображения: George Shuklin/ wikimedia.org

Ученые Юго-западного университета в Сычуане оценили возможность переделки высокоскоростного поезда для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Результаты их исследований опубликовала South China Morning Post.

Китай располагает парком пассажирских поездов, способных развивать скорость до 350 километров в час. Это небольшие по китайским меркам составы - до 16 вагонов, каждый из которых весит 60 тонн. Длина вагона 27 метров, ширина - более 3. То есть МБР DF-41 длиной 20 и диаметром 2 метра в него помещается.

- По сравнению с обычными железными дорогами высокоскоростные отличаются большими скоростями составов и плавностью их движения. Они лучше обеспечивают мобильность скрытность и безопасность передвижения военного транспорта. Кроме того, в некоторых обстоятельствах высокоскоростная железная дорога лучше подходит для запуска МБР с поездов, чем классическая, - считает адъюнкт-профессор Инь Цзыхун.

Основной проблемой при создании ракетных поездов являются нагрузки, которые испытывает железнодорожное полотно от запуска ракет. Цзыхун и его коллеги провели компьютерное моделирование и выяснили, что при старте МБР образуется мощная ударная волна, проникающая на глубину до восьми метров. Это намного превышает толщину основания большинства железнодорожных линий КНР. А вот укреплять фундаменты высокоскоростных дорог нет необходимости - они сделаны из армированного бетона толщиной до 60 метров. Поэтому повреждения, вызванные пуском баллистической ракеты, на высокоскоростной магистрали будут локальными и легкоустранимыми.

Единственной страной, создавшей ракетные поезда с МБР, был Советский Союз. Он вывел на маршруты 12 БЖРК "Молодец", для их работы были укреплены тысячи километров путей и созданы сотни пусковых площадок. По мнению экспертов, за счет скрытности и мобильности у ракетного поезда есть больше шансов уцелеть во время первого удара, чем у других наземных систем. При этом состав способен перевозить боекомплект атомной подводной лодки.

Китай располагает крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог. МБР DF-41 имеет дальность полета 15 тысяч километров и способна нести несколько термоядерных боеголовок. В сентябре 2021 года собственный ракетный поезд испытала КНДР.




Антон Валагин

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Страны
Китай
КНДР
Продукция
DF-41
Проекты
ИТ
ПЖРК
Ядерный щит
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