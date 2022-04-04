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Российская газета

Четыре украинских Т-64 захвачены на Черниговском направлении

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Источник изображения: rg.ru


В окрестностях Чернигова российские военнослужащие захватили богатые трофеи, в том числе несколько танков Т-64. Машины были оставлены экипажами в исправном состоянии и с полным боекомплектом.

В отличие от базовых боевых машин, они оборудованы ночными тепловизионными прицелами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

Скорее всего речь идет о модернизированных танках Т-64БМ.

Разработанные в конструкторском бюро танкового завода имени Малышева машины были довольно инновационными для середины 60-х годов.

Танк получил 125-мм пушку и автомат заряжания, в результате численность экипажа была снижена с четырех до трех человек. Впервые на Т-64 применялась композитная броня.

После распада СССР часть танков осталась на Украине. В процессе модернизации Т-64, за которую отвечало "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова", танк обзавелся рядом новых элементов, включая новый более мощный дизельный двигатель. Кроме того, боевые машины оснастили новыми средствами наблюдения и прицеливания. Т-64БВ также получил кормовые решетчатые экраны и башенные резиновые щитки. Устанавливалась также дополнительная бронезащита для топливных баков и динамическая защита.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Компании
Завод им. Малышева
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