Войти
Российская газета

Мотоциклетную САУ с минометом пытались создать на Украине

325
0
0
Источник изображения: rg.ru

Колесные самоходные артиллерийские установки уже долгое время находятся на вооружении многих армий мира. По сравнению с боевыми машинами, выполненными на гусеничных шасси, они обладают лучшей мобильностью, у них более высокий ресурс и, соответственно, низкая стоимость.



В то же время они обладают худшей проходимостью и защищенностью, так как на большинстве образцов применяемые орудия различных калибров устанавливаются практически открыто.

Лет семь назад, еще до начала разработки скандально известной 155-мм самоходки 2С22 "Богдана", украинские конструкторы уже предпринимали попытку создать колесную САУ. Правда, в их исполнении все было доведено до абсурда, поскольку в качества платформы был выбран не многоосный автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль или джип, а мотоцикл "Днепр-16М", созданный "Киевским мотоциклетным заводом".

В качестве оружия использовали модификацию 82-мм миномета КБА48М, являющегося пиратской копией российского 2Б14 "Поднос". Единственное существенное отличие от оригинала заключалось в применении в некоторых элементах конструкции титановых сплавов, благодаря чему произошло некоторое уменьшение веса.

Сообщалось, что масса снаряженного мотоцикла составляет 380 кг, а полная 640 кг. Мощность двигателя - 32 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч. Емкость топливного бака - 19 литров. Особенностью является наличие привода на колесо коляски, на которую в транспортном положении и устанавливается миномет. Здесь же располагается ящик с боекомплектом.

Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа заряда, от 3100 до 3922 м, минимальная - 85 м. Вес осколочной мины - 3,14 кг. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту.

Самоходные мотоциклетные установки предлагались подразделениям национальной гвардии, но там, внимательно изучив возможности этой разработки, предпочли образцы, созданные еще в советские годы. Поэтому все работы ограничились одним опытным экземпляром, который, по некоторым данным, был разобран и превращен в обычный мотоцикл с коляской.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2Б14 Поднос
Похожие новости
24.09.2018
Когда в дело вступает резерв Верховного
13.08.2018
Инновационное оружие или подкрашенный хлам
04.07.2018
На Украине завершились испытания "нового" миномета УПИК-82
16.03.2016
Армия одной войны
14.07.2008
Все флаги в гости к нам!
31.07.2017
МТ-ЛБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:08
  • 21877
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне