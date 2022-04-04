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Российская газета

Украина разочаровала наемников из Канады

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Источник изображения: РИА Новости

Сразу несколько наемников из Канады отказались от участия в боевых действиях на Украине. Об их впечатлениях от поездки в страну и от службы в "иностранном легионе" рассказывает The Globe and Mail.

Пол Хьюз, которого издание называет 57-летним "активистом по борьбе с бедностью", приехал на Украину из Калгари. Как и многие другие иностранцы, он был уверен, что ему выдадут оружие, после чего отправят на передовую.

"Щедрый жертвователь" купил ему билет на самолет, и уже вскоре канадец прибыл во Львов. На Украине он быстро выяснил, что иностранные бойцы плохо экипированы и дезорганизованы. По словам Хьюза, оружие ему так и не дали, поэтому он решил отказаться от своих первоначальных планов.

Марк Престон-Хорин - еще один иностранец, решивший отправиться на Украину. 43-летний канадец, который какое-то время работал санинструктором в местной пожарной части, подумал, что его опыт может пригодиться украинской армии. Он прибыл на Украину из города Виктория в начале марта. Должность медика ему гарантировать не смогли, при этом украинцы предложили канадцу подписать контракт, по которому он должен был остаться в стране на неопределенный срок.

"Они сообщили, что я не смогу уехать без разрешения", - вспоминает Марк Престон-Хорин. По его словам, украинцы фиксируют паспортные данные иностранцев, чтобы те, кто подписал контракт, не смогли покинуть территорию Украины без приказа.

В результате Престон-Хорин отказался подписывать контракт. Несмотря на это, вскоре он начал учить группу наемников оказанию первой помощи. Он отметил, что у большинства из 35 бойцов группы не было ни касок, ни бронежилетов, ни оружия. Когда командование "иностранного легиона" заговорило о скором развертывании подразделения, канадец, как он выражается, "потерял интерес" к продолжению службы. Он отмечает, что большая часть членов группы, которую он обучал, также отказалась от участия в боевых действиях.

Еще одним канадцем, разочаровавшимся в "иностранном легионе", стал Мэтью ВанДайк, который собирался тренировать батальоны территориальной обороны. После своей поездки на Украину он усомнился в серьезности намерений "легиона". По его словам, бойцы, с которыми он встречался, неопытны, страдают от нехватки снаряжения, и заинтересованы только в том, чтобы прославиться.

Теперь ВанДайк уверен, что "иностранный легион" - инструмент пропаганды, призванный лишь создавать видимость того, что весь мир борется за Украину. Он обратился к канадцам, которые планируют вступить в ряды "легиона": "Не надо. Вы просто теряете время".


Илья Максимов

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Страны
Канада
Украина
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