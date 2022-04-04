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РИА Новости

Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов

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Военнослужащий РФ
Военнослужащий РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.

"В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск..., исполнительные производства подлежат приостановлению полностью или частично… [Участники спецоперации] признаются ветеранами боевых действий", - сказали в ведомстве.

Банкам ведомство предлагает "рассмотреть возможность" забрать заявления о взыскании заложенного имущества с военных и росгвардейцев, а также представителей "социально незащищенных категорий граждан".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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