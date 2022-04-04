Пентагон выбрал Су-57 на роль кинозлодея

На роль "злодея" в "Лучшем стрелке 2" Пентагон выбрал Су-57: что это значит? (Military Watch Magazine, США)

Блокбастер 1986 года "Лучший стрелок" снимался при участии ВМС США и стал не только кассовым фильмом, но поднял набор в морскую авиацию на 500%, пишет Military Watch. А появление Су-57 во второй части говорит о том, что основной противник Штатов – Россия, а не Китай.

Кино и средства массовой информации во многом формируют общественное восприятие как международной политики, так и военных вопросов. И едва ли в этом отношении можно привести пример более удачный, чем блокбастер 1986 года "Лучший стрелок" (Top Gun). Фильм снимался при участии ВМС США, которые от его популярности только выиграли: от добровольцев не было отбоя. Вербовщики ВМС открывали свои пункты прямо в кинотеатрах, где шел фильм, и, по их данным, после выхода "Лучшего стрелка" набор в морскую авиацию подскочил на 500%.

Тогда большинство еще не знало, что к фильму приложил руку Пентагон: без техники и персонала ВМС фильм бы попросту не состоялся. Взамен Пентагон получил право вычеркивать сцены и переписывать диалоги, неблагоприятные для своего имиджа. Так, военные потребовали переработать сюжетную линию о столкновении в воздухе, а главную героиню Шарлотту (Келли Макгиллис) "уволили" на гражданку, чтобы за ней ухаживал главный герой морской летчик Маверик (Том Круз).

Причем так было не только с "Лучшим стрелком", но и со всеми высокобюджетными военными фильмами от "Трансформеров" до "Морского боя" – их попросту невозможно снять без поддержки Пентагона, а он взамен получает право переписывать сценарий. Так заведено не только в США, однако из-за непревзойденной популярности американской киноиндустрии Пентагон влияет и на восприятие Америки в других странах. При этом фильмы, снятые при поддержке Пентагона, несут скрытый посыл военных – как американской общественности, так зарубежным зрителям.

Выход сиквела "Лучший стрелок 2" изначально анонсировался на 2019 год, но был отложен. С тех пор сюжет прошел переработку – особенно сцены воздушного боя. Лента, где Том Круз 36 лет спустя снова сыграет морского летчика Маверика, наверняка тоже отразит политическую атмосферу своего времени. В оригинальном "Лучшем стрелке" американские летчики сражались с советскими истребителями неназванного вражеского государства в Индийском океане. Тогда злодеи летали на вымышленных истребителях "МиГ-28" – на экране их представляли американские F-5E в яркой черной окраске с красными коммунистическими звездами под стать цветовой схеме северокорейских ВВС.

В фильме-продолжении мы тоже увидим реалистичные изображения современного арсенала возможного противника. Это будут не только советские системы ПВО С-125, широко используемые по всему миру от Северной Кореи до Сирии и Венесуэлы, но и, как явствует из последнего анонса от 29 марта, российский истребитель нового поколения Су-57.

Возможность задействовать на съемках настоящие российские системы вооружения – во многом результат технического прогресса. Кроме того, многие из них стали гораздо доступнее для США через партнеров по безопасности – в частности, бывших членов Варшавского договора в Восточной Европе – а также за счет прямых закупок и иных приобретений. Так, у вооруженных сил США имеется для испытаний основной российский истребитель семейства Flanker (по кодификации НАТО – семейство Су-27 со всеми его производными – Прим. ИноСМИ): в 1990-х две машины были закуплены в Белоруссии. Еще один важный момент то, что российские военные не столь скрытны насчет своих вооружений, как советские, а фотографии и видеоматериалы доступны настолько, чтобы продюсеры могут создать на их основе экранный образ.

Появление в фильме Су-57 говорит о том, что основным противником США считается Россия, а не Китай, – это уместнее для 2022 года, чем для 2019. При том, что у Китая есть гораздо более зрелая по сравнению с Су-57 программа истребителей-невидимок, J-20 на экспорт не предлагается. Су-57 же, напротив того, рассчитан на широкое использование за границей. Кроме того, различные представители семейства Flanker стоят на вооружении у стран, которые гораздо вероятнее нападут на США, чем сама Россия или Китай. Наконец, отказ от китайского самолета в роли "злодея" гарантирует фильму больший успех в китайском прокате.

Выбор в пользу Су-57, хотя на вооружении их находится всего пять штук, а не его предшественника на основе исходного Су-27, которых по всему миру развёрнуто более тысячи, позволит главным героям бросить вызов угрозе следующего поколения, которая в настоящее время едва существует, но символизирует все лучшее, что есть в России. А оттого, что сами они сядут за штурвал старинного F-14, – этот истребитель впервые поднялся в воздух в 1970 году и был списан в 2006 году, – подвиг Маверика и его второго пилота произведет еще большее впечатление, подтвердив элитный статус летчиков ВМФ, как и в оригинальной постановке 1986 года.

F-14 – пожалуй, самый культовый истребитель в истории вооруженных сил США и звезда оригинального "Лучшего стрелка". Выбор в его пользу для сиквела во многом предопределила народная любовь к оригинальной ленте. Благодаря новой и необычной конструкции Су-57 станет гораздо более интересным противником, чем истребители семейства Flanker или старый [вымышленный] "МиГ-28". С одной стороны, это повышает ставки, а с другой – сохраняет некоторый реализм, поскольку этот самолет уже идет на экспорт.

Что за противник полетит на Су-57, пока неизвестно, но есть значительная вероятность, что вражеское государство так и останется неназванным, как это было в оригинальном фильме. "Лучший стрелок" стал одним из самых успешных фильмов холодной войны – как для интересов флота, так и по кассовым сборам. Однако повторит ли продолжение его успех, остается только гадать.