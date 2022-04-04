Минобороны Германии поставит Украине 58 бронетранспортеров

ЦАМТО, 1 апреля. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия украинской армии, это 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Welt am Sonntag.

Бронетранспортеры PbV-501 были стандартным вооружением армий государств Варшавского договора. Они перешли во владение бундесвера Германии после воссоединения страны в 1991 году и первоначально были переданы шведской армии в конце 1990-х годов. Швеция продала их чешской компании, которая сейчас пытается продать PbV-501 украинской армии, однако для этого требовалось разрешение Германии, которое теперь выдано, сообщило издание со ссылкой на представителя Минобороны.

В среду газета Suddeutsche Zeitung сообщила о том, что Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 млн. евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники. Решение о начале поставок должно принять правительство Германии. Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа "Матадор" общей стоимостью 13 млн. евро, 18 разведывательных БЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тыс. приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили – от автобусов до внедорожников, отмечает агентство.