Российские штурмовики Су-25СМ провели тренировку с пусками ракет в Киргизии

Екатеринбург. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Штурмовые самолеты Су-25СМ российской авиабазы, дислоцированной в Киргизии, нанесли ракетный удар по складу условного противника в рамках учебно-тренировочных полетов в горах Средней Азии, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в пятницу.

"Экипажи самолетов Су-25СМ, выполнив элементы ухода от ПВО условного противника, применили 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты по мишеням, имитирующим замаскированный склад с вооружением и скопление легкобронированной техники условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Полеты выполнялись на скорости 700-750 км/ч и на высоте от 200 до 2,5 тыс. метров.

"В учебно-тренировочных полетах было задействовано четыре штурмовика Су-25, а также около 100 человек летного и инженерно-технического состава", - отметили в пресс-службе.

"Российские летчики выполняют полеты с применением средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики", - подчеркнули в ЦВО.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Объединенная российская военная база "Кант" расположена в Чуйской области Киргизии. База является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.