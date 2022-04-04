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ЦАМТО

Консорциум MBDA поставит боеприпасы для ВМС и ВВС Греции

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Eurosam SAMP/T c ракетами Aster 30
Пусковая установка зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T c зенитными управляемыми ракетами Aster 30 ВВС Сингапура.
Источник изображения: Кадр из видео ВВС Сингапура (via www.defensenews.com )

ЦАМТО, 1 апреля. Европейски консорциум MBDA укрепляет взаимоотношения с вооруженными силами Греции, заключив 24 марта два контракта на поставку вооружений для ВМС и ВВС этой страны.

Контракты в ходе встречи в Афинах подписали генеральный директор Главного управления оборонных инвестиций и вооружений Министерства обороны Греции вице-адмирал (в отставке) Аристидис Алексопулос и генеральный директор MBDA Эрик Беранже. Стоимость продаж не раскрывается.

Первый контракт предусматривает поставку зенитных ракетных комплексов на базе ЗУР "Астер-30" Блок.1 (ASTER 30 B1) и противокорабельных ракет MM40 "Экзосет" Блок.3C для трех заказанных фрегатов FDI HN, а также дополнительного корабля, который может быть приобретен в рамках опциона.

Второй контракт предусматривает поставку вооружений для шести дополнительных истребителей "Рафаль". Эти самолеты будут оснащены тем же комплектом вооружения, что и 18 ранее заказанных истребителей: УР большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух", крылатой ракетой SCALP, УР MICA класса "воздух-воздух" и противокорабельной ракетой AM39 "Экзосет".

Компании греческой оборонной промышленности будут участвовать в реализации подписанных контрактов, а также в их последующей поддержке.

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Rafale
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