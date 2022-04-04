Канадцы: наши усилия в Арктике по сравнению с российскими просто жалки

The Globe and Mail (Канада): у России есть планы на Арктику – как ответит Канада?

Канада может получить весомое военное преимущество перед Россией в Арктике, утверждает автор The Globe and Mail. Но читатели издания считают, что от нынешнего правительства не стоит ждать ничего, кроме некомпетентности и отсутствия реальных шагов.

Когда в 2007 году Россия установила свой флаг на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса, символически заявив свои права на миллиарды тонн арктической нефти и газа, Запад по большей части отмахнулся от этого события, сочтя его авантюрой, не имеющей никакого отношения к реальности.

Возможно, так и было, однако тот шаг России указывал на более амбициозные устремления президента Владимира Путина и на то, что российский лидер видел в Арктике свой геополитический приоритет. Учитывая те транспортные коридоры, которые сейчас открываются благодаря глобальному потеплению, а также огромные запасы столь необходимых энергоносителей в Северном Ледовитом океане, разве могло быть как-то иначе?

Множество целей президента Путина изложены в Арктической стратегии Российской Федерации, которая четко заявляет о своем намерении расширить влияние в регионе. Для этого Россия увеличила свое военное присутствие на Крайнем Севере, вновь открыла несколько военных баз, оставшихся со времен Советского Союза, одновременно с этим строя атомные ледоколы. Пять лет назад Кремль объявил, что он укрепляет свой Северный флот в попытке вытеснить НАТО из Арктики.

До недавнего времени действия России не вызывали особой тревоги среди членов альянса НАТО. Арктический совет (куда входят Канада, Соединенные Штаты, Россия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) служил полезным межправительственным форумом, позволявшим обсуждать насущные вопросы.

Но потом Россия начала спецоперацию на Украине, и все изменилось – включая то, как арктические государства теперь смотрят на намерения Путина в регионе.

Поскольку Канада проводит переоценку своих обязательств перед НАТО в области обороны, она, несомненно, теперь гораздо пристальнее смотрит в сторону Арктики. Прежде Россию не считали непосредственной угрозой, но теперь эта предпосылка оказалась под сомнением. Как минимум сейчас мы уже понимаем, что Путин – это тот сосед, доверять которому нельзя.

Между тем Арктический совет пока приостановил проведение встреч. В настоящий момент будущее совета остается неопределенным.

Пришло время Канаде продемонстрировать серьезность своих намерений касательно Севера, в том числе обеспечить его оборону должным образом. Наша бедная, пришедшая в упадок армия по большей части отсутствует в этом регионе. С тех пор как более 10 лет назад бывший премьер-министр Стивен Харпер (Stephen Harper) впервые обнародовал планы по увеличению военного присутствия в этом регионе путем строительства современной военно-морской базы, практически ничего не произошло. Это необходимо менять. Наше военное присутствие в Арктике ограничивается четырьмя небоевыми самолетами вспомогательного назначения CC-138 Twin Otter и несколькими патрульными судами, о чем рассказал Роберт Смол (Robert Smol), отставной офицер канадской военной разведки, который прослужил там более 20 лет.

Это вряд ли можно назвать позицией страны, которая серьезно относится к своему северному суверенитету и вопросам безопасности. Нет, Канада слишком долго рассматривала этот регион как нечто само собой разумеющееся.

Тот факт, что Россия находится далеко от Канады, не имеет особого значения, – как и то, что европейские страны гораздо более уязвимы, чем мы. Канадская Арктика может превратиться в коридор, по которому российские подлодки смогут перемещаться, чтобы наносить ущерб в других местах. В настоящее время наши средства наблюдения крайне далеки от идеала.

Если действия России сплотили Запад, как никогда прежде, то это должно касаться и нашей ориентации на укрепление вооруженных сил. Последние несколько лет это было той темой, которую канадское руководство не хотело поднимать. Мы предпочитали позволять другим (то есть Соединенным Штатам) наращивать военный потенциал, а сами старались устроиться поудобнее под теплым одеялом их защиты. Этому нужно положить конец – хотя бы ради того, чтобы сохранить наше достоинство.

Прозвучавшее на этой неделе сообщение о том, что мы готовы заменить наш стареющий парк истребителей на 88 самолетов Lockheed Martin F-35 на общую сумму в 19 миллиардов долларов, – это хорошее начало. Процесс их закупки, которому более 10 лет мешали различные политические проблемы, оказался для нас настоящим позором. К счастью, эта трясина некомпетентности осталась в прошлом.

Однако нам все равно потребуются дополнительные средства на модернизацию оборудования для NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), которое уже давно устарело и уже не способно справляться с новым поколением угроз, исходящих от России, в том числе с гиперзвуковыми крылатыми ракетами большой дальности. Стоимость модернизации нашей части оборудования, по некоторым оценкам, обойдется нам в 10 миллиардов долларов.

Разумеется, такие расходы в совокупности со стоимостью новых истребителей (не говоря уже о других усовершенствованиях, необходимых нашим вооруженным силам, которыми долгое время пренебрегали) поначалу вызывают шок. Но мы должны признать, что мир радикальным образом изменился и что одна из гарантий нашей безопасности – это наше членство в НАТО, где "один за всех, и все за одного".

Даже если Путин не рассматривает канадскую Арктику как одну и своих непосредственных мишеней, другие страны НАТО, которые делят границу с Россией в Арктике, вполне могут этого опасаться. И мы должны быть готовы к такому повороту событий.

Конфликт на Украине нанесет тяжелый удар по российской экономике и по казне Кремля. У него не останется много денег для того, чтобы восполнить урон и укрепить свою существенно пострадавшую военную машину.

Настал момент, когда Запад – и Канада в частности – может ухватиться за возможность получить весомое военное преимущество перед Россией и дать ей понять, что со свободным миром нельзя шутить.

Гари Мейсон (Gary Mason)

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Комментарии читателей

jouster44

Несомненно, на канадскую Арктику слишком долго никто не обращал внимания. Мейсон совершенно прав, указывая на потребность в новых надводных судах, военных базах и самолетах, чтобы можно было патрулировать северные территории. Если наблюдение будут осуществлять самолеты Poseidon – это станет хорошим началом.

Но в этой статье не упоминаются субмарины. Как и Австралия, мы нуждаемся в небольшом флоте атомных субмарин, чтобы защищать наши воды и острова в регионе.

В конце концов спецоперация Путина показала, насколько уязвимыми могут быть пассивные страны, вроде нас. По сравнению с Украиной канадский север – очень легкая цель.

Rouser9

Мейсон забыл упомянуть, что нас защищают "арктические рейнджеры". Кроме того, правительство объявило лишь о том, что оно начинает переговоры о покупке самолетов F35, и до их фактической покупки может пройти очень много времени. Судя по тому, как все происходило раньше, наши несчастные пилоты истребителей еще много лет будут вынуждены летать на наших F-18, пока правительство проводит очередное исследование.

Toosoon

Истребители F-35 не подходят для того, чтобы защищать Арктику. Нам нужны самолеты обороны, а не самолеты наступления.

Robit17

Папа Джо сказал, что он будет защищать каждый дюйм территорий стран НАТО, – то есть с нами все будет в порядке, верно?

Boartz

Как ответит Канада? Очень просто! Госпожа [Мелани] Жоли соберет еще одну встречу, наш премьер-министр снова выступит с какими-нибудь глупыми комментариями, и в конце концов мы снова обопремся на нашего защитника – на Соединенные Штаты Америки.

Betz4u

Россия находится не так уж и далеко от канадской Арктики. Более того, я не согласен с утверждением Мейсона о том, что Россия не интересуется Арктикой. А зачем тогда Путин вкладывает туда столько средств? Канаде должно быть стыдно за то, как мы допустили ситуацию с полным отсутствием системы защиты канадской Арктики. Пример Украины подчеркивает, что мы ничего не можем принимать как должное. Красивые слова и дежурные фразы нас не защитят. Пришло время увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

MKO123

Если бы у власти было консервативное правительство, оно выступило бы с решительным ответом. Но сейчас, когда у власти коалиция либералов и Новой демократической партии, мы слышим только разговоры – об изменении климата, стоматологическом обслуживании, налогах и приносящих прибыль компаниях. Между тем эта коалиция настраивает канадские регионы друг против друга, чтобы доставить удовольствие своей базе.

Bwana4swahili

Россия видит отличные возможности для развития в изменении климата. Между тем Канада пытается решить проблему – если таковая вообще существует – для всех жителей планеты. Страшное лицемерие со стороны нашего либерального правительства.

Jangm

Американцы заодно с русскими в Арктике и на Международной космической станции. Они заслуживают доверия не больше, чем Путин.

Dcook1

Все мы видели, как Канада отреагировала на выход из строя железнодорожной линии, ведущей в Черчилл. Жители Черчилла в буквальном смысле начали голодать, прежде чем Трюдо это заметил. А Черчилл – это наш арктический порт. Вот как Канада отреагирует. От нынешнего правительства не стоит ждать ничего, кроме некомпетентности и отсутствия реальных шагов.

Henry Furlott

Наши усилия в Арктике просто жалки. Сколько у нас тяжелых ледоколов? Один против 40 российских ледоколов? А наш ледокол того же класса, что и российские корабли? Кроме того, нам необходимо закупить десяток дальних истребителей-перехватчиков с двумя двигателями и с возможностью дозаправки в воздухе. (А у нас вообще есть самолеты-заправщики?) Уменьшите количество этих истребителей F-35 и купите вместо них перехватчиков. У американцев полно самолетов таких типов. F-35 не могут выполнять все функции – и неужели одного двигателя достаточно для того, чтобы пролететь такую огромную страну? И почему на каждую закупку уходит так много лет (и при этом она все равно проходит не так, как планировалось)?