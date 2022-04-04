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Венгрия и Польша под шумок захотели "вернуть" часть Украины

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Учения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

dikGAZETE (Турция): чего Польша и Венгрия хотят от Украины?

Два западных соседа Украины – Польша и Венгрия – могут захотеть "вернуть некоторые регионы", пишет dikGAZETE. По мнению автора статьи, на это указывают сразу несколько факторов. Например, Варшава планирует направить на Украину "миротворческую миссию", несмотря на возражение США и генсека НАТО.

Как известно, у нас на повестке дня – Украина. Однако эта тема все время рассматривается в контексте США, ЕС, Великобритании и, конечно же, Турции. При этом необходимо посмотреть и на соседей Украины.

Два ее западных соседа – Польша и Венгрия – могут пожелать вернуть некоторые регионы, присоединенные к Украине во времена Советского Союза.

Польша давно вынашивает идею присоединения некоторых регионов западной части Украины и не преминет воспользоваться сложившейся ситуацией.

О том, что в повестке дня польского правительства – мысленный раздел своего соседа путем присоединения пяти разных областей Украины, мы понимаем из карты, показанной на польском телеканале "TVP1".

На ней Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины изображены как польские земли, а Закарпатская область – как территория Венгрии.

В повестке дня Венгрии также присутствуют интересы, связанные с украинскими землями, и это реальный факт.

Жители упомянутой Закарпатской области неоднократно поднимали вопрос о присоединении территорий их проживания к Венгрии. Время от времени они даже устанавливают венгерские флаги.

Этнические венгры, проживающие на территории Закарпатья и имеющие венгерские паспорта, официально обратились к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой защитить их от реального геноцида со стороны украинских сил.

Будапешт уже начал оказывать поддержку приграничному региону Украины.

Этнические венгры, проживающие в регионе, надеются на полное объединение. С этой целью венгерское население Береговского района Закарпатской области начало подготовку к референдуму о присоединении региона к Венгрии.

<…>

На данном этапе территориальные претензии Польши и Венгрии показывают, что у Запада и западного блока во главе с США и Великобританией, декларирующего необходимость защиты территориальной целостности Украины и предотвращения ее распада, нет коллективной позиции.

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу предложение польской стороны о "миротворческой миссии" было отклонено американской стороной.

Как подчеркивала и официальный представитель Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki), власти США неоднократно заявляли, что не планируют отправлять войска на Украину. Однако Польша все равно подняла вопрос о миротворческих силах на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта.

В результате НАТО отклонила идею о формировании контингента для отправки на Западную Украину.

Учитывая, что Польша, несмотря на неодобрение и возражение США и генерального секретаря НАТО, все-таки планирует отправить на Украину самостоятельно сформированную миротворческую миссию, а Венгрия постепенно сближается с Россией и называет свою позицию прагматичной, интересы этих двух стран явно сильно расходятся с позициями их западных партнеров.

Автор: Ильбер Васфи Сель (İlber Vasfi Sel)

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