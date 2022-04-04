Ереван ждет от Минской группы ОБСЕ организации переговоров с Баку для заключения мирного договора

Ереван. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В Ереване надеются, что Минской группе ОБСЕ удастся организовать переговоры с Азербайджаном с целью заключения соглашения о мире, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Ожидаем, что вопрос нагорно-карабахского конфликта останется в повестке ОБСЕ, несмотря на события на Украине, к которой прикована большая часть внимания организации. Ожидаем, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ сможет организовать мирные переговоры с целью заключения соглашения о мире с Азербайджаном", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау в Ереване.