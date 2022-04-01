Электрические насосы для перекачки топлива

Продукты нефтепереработки применяются в виде топливных, смазочных материалов в разных отраслях промышленности. Для их перекачки и непосредственного забора используют специальные насосные установки. Это оборудование применяется для переливания топлива в резервуары, бочки с целью последующего хранения. Мощные приспособления нередко эксплуатируются на заправочных станциях.

Электрические насосы и их выбор

При выборе оборудования по способу питания многие отдают предпочтение электрическим моделям. Они оснащаются силовыми агрегатами на 220 или 380 Вольт. Надежный насос для перекачки топлива с электромотором можно подобрать по ссылке. Это установки отличаются высокой производительностью.

Электрические насосы быстро перекачивают нефтепродукты со скоростью от ста литров в минуту и более. Подобрать подходящую модель можно по следующим критериям:

мощность и производительность;

точность дозирования;

тип топлива, с которым «работает» оборудование;

дальность прокачки;

высота подъема жидкости;

продолжительность работы — некоторые модели могут прокачивать топливо непрерывно.

Насосы классифицируются на мобильные и стационарные. Первые используются непосредственно на машинах, а вторые — подходят для постоянной установки. Каждая конструкция рассчитана на совместную работу с определенными фильтрами, наконечниками, рукавами и другими аксессуарами. Это тоже нужно учесть при покупке.

Виды насосов: основные конструкции

Динамические агрегаты функционируют за счет применения силы инерции. Их часто используют, если требуется перекачивание топлива в больших количествах. К основным типам динамических устройств относятся:

вихревые — роль основного элемента играет колесо с лопастями. Оно устанавливается в цилиндрический корпус, транспортирует жидкость к специальному отверстию. Вихревые насосы обеспечивают высокое давление топливной подачи;

лопастные — наиболее распространенные. Они функционируют по центробежному или осевому принципу. В моделях второго типа давление обеспечивается за счет вращения колес;

струйные — работают за счет возникновения кинетической энергии.

Электрические насосы для перекачивания бензина, дизельного топлива оснащаются закрытыми клеммными коробками. Это необходимо, чтобы избежать образования искр. Насосы обязательно заземляются. В процессе перекачки их моторы не должны сильно нагреваться.