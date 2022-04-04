Глава ЛНР Пасечник: Россия поставила в республику комплекс для разминирования "Уран-6"

ЦАМТО, 1 апреля. В ЛНР прибыло специализированное подразделение инженерных войск ВС РФ из Международного противоминного центра, оснащенное робототехническим комплексом разминирования "Уран-6".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Отступая, противник оставляет нам выжженную землю, подорванные мосты, заминированные объекты обеспечения нашей жизнедеятельности. Поэтому для нас на сегодняшний день очень важно провести разминирование на освобождаемой территории и на линии бывшего боевого соприкосновения. Поэтому я обращался в Российскую Федерацию за помощью, и в очередной раз мы видим, что Россия своих не бросает. Прибыло достаточно высококвалифицированное подразделение саперов... откликнулись на нашу просьбу и будут оказывать нам помощь в разминировании", – цитирует "РИА Новости" главу ЛНР.

Он также сказал, что в республику доставили робототехнический комплекс разминирования. "Данный комплекс может проделывать проходы шириной в 6 м. Такой проход обеспечивает безопасный проезд автомобильной и гусеничной техники", – рассказал представитель прибывшей саперной группы.