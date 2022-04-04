ВВС Мали получили два вертолета Ми-24П из наличия ВС РФ

ЦАМТО, 1 апреля. Военно-воздушные силы Мали получили два транспортно-боевых вертолета Ми-24П из наличия ВС РФ.

Как сообщает The Defense Post, это следует из твита с фотографией, опубликованного ресурсом aBamako 31 марта. Фотография иллюстрирует церемонию официальной приемки вечером 30 марта министром обороны Мали Садио Камара вертолетов Ми-24П, мобильной РЛС 59Н6-ТЕ и другого оборудования, доставленного российским транспортным самолетом на военную базу в аэропорту Бамако Сену.

На веб-сайте малийской армии сообщается, что новая партия вооружений стала "символом искреннего и давнего партнерства с Москвой". Поставленная техника, как отмечается, "необходима для борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Полковник С.Камара заявил, что "сегодня с полным основанием мы можем заявить, что наша армия теперь способна действовать самостоятельно, ни у кого не прося помощи" (имеется в виду поддержка с воздуха, оказываемая, в частности, Францией).

Со стороны ЦАМТО напомним, что Россия недавно также завершила передачу ВВС Мали четырех новых ударных вертолетов Ми-35М.

Впервые о продаже Ми-35М в Мали стало известно после сделанного в сентябре 2016 года главой делегации "Рособоронэкспорта" на выставке AAD (Africa Aerospace and Defence) Юрием Демченко заявления о намерении продолжить в 2017 году поставку вертолетов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35 в Анголу, Мали, Нигерию и Судан.

Летные испытания первого предназначенного для ВВС Мали вертолета Ми-35М начались в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года. Первая пара вертолетов (р.н. TZ-13H и TZ-14H) была доставлена в Мали 21 сентября 2017 года. 3 октября 2017 года вертолеты были продемонстрированы президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта в ходе посещения им 101-й авиационной базы.

В июне 2019 года в соцсетях были опубликованы фотоснимки испытаний на предприятии "Роствертол" в Ростове-на-Дону еще одного Ми-35М, предназначенного для поставки ВВС Мали.

Торжественная церемония передачи последнего, четвертого вертолета, состоялась 12 января 2021 года на территории 101-й авиационной базы ВВС Мали, примыкающей к международному аэропорту Бамако Сену. На опубликованных фотографиях был заснят поставленный вертолет с регистрационным номером TZ-12H.

ВВС Мали также эксплуатируют несколько вертолетов Ми-24Д, приобретенных из состава ВС Болгарии, однако Ми-35М обладают большими боевыми возможностями.

За последние несколько лет боевой потенциал ВВС Мали существенно возрос за счет приобретения самолетов и вертолетов. В октябре 2017 года президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта, помимо вертолетов Ми-35М, были продемонстрированы поступившие на вооружение ВС страны самолет ВТА C-295W, два легких многоцелевых самолета Y-12E, транспортный вертолет "Супер Пума" (первый из двух заказанных). В июле 2018 года ВВС Мали получили четыре легких ударных самолета "Супер Тукано" бразильской Embraer. В апреле 2019 года Европейский союз передал ВВС Мали самолет Цессна-208 "Караван", сконфигурированный для ведения разведки. В ноябре 2021 года Россия передала ВС Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171Ш.