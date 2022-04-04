Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом "Краснополь".

В ролике демонстрируются запись с борта разведывательного беспилотника, на которой заметны две машины из состава системы С-300. Затем одна из них уничтожаются точным попаданием 152-миллиметрового снаряда. Вторая установка накрывается полем осколков.

"В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены", — сказали в ведомстве.

"Краснополь" запускается из гаубиц калибра 152 миллиметра. Его головка самонаведения на конечном участке траектории наводится на пятно лазера, которым подсвечивается цель. Снаряд маневрирует за счет аэродинамического оперения в хвостовой части.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.