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РИА Новости

Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом "Краснополь".

В ролике демонстрируются запись с борта разведывательного беспилотника, на которой заметны две машины из состава системы С-300. Затем одна из них уничтожаются точным попаданием 152-миллиметрового снаряда. Вторая установка накрывается полем осколков.

"В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены", — сказали в ведомстве.

"Краснополь" запускается из гаубиц калибра 152 миллиметра. Его головка самонаведения на конечном участке траектории наводится на пятно лазера, которым подсвечивается цель. Снаряд маневрирует за счет аэродинамического оперения в хвостовой части.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
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