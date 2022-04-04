У России есть надежные сторонники во Франции

La Croix (Франция): у России все еще есть надежные сторонники во Франции

Французские пророссийские элиты, с представителями которых связались журналисты La Croix, не изменили своего настроя. Так, епископ Байонский Марк Айе считает, что нельзя игнорировать причины спецоперации на Украине. Таков настрой большинства представителей пророссийских элит. Однако есть и исключения.

Микаэль Кор (Mikael Corre), Элоиз де Невиль (Héloïse de Neuville)

Оценки и прогнозы пророссийских элит во Франции были опровергнуты в результате начатой спецоперации России на Украине. Поменяли ли те, кто их давал, свое мнение?

Надо осудить военные действия, но не игнорировать с чем они связаны, заявил епископ Байонский Марк Айе в эфире Radio Présence 21 марта 2022 года. "У меня нет реального понимания этой спецоперации, - начал с осторожностью епископ. - Меня информируют СМИ, которые показывают отдельные кадры, публикуют ряд анализов, переговоров, а мне не хватает взгляда в прошлое, чтобы понять, что происходит…" Неужели правда, почти через месяц после начала российской операции? Епископ Байонский, не пожелавший ответить на звонок La Croix, отправился в Москву в апреле 2014 года во главе небольшой делегации католиков, озабоченных "защитой христианской нравственности".

Владимир Путин, нуждавшийся тогда в международной поддержке, только что присоединил Крым и начал тайно вооружать сепаратистских ополченцев Донбасса. Восемь лет спустя Россия, "одна из немногих стран христианского мира, приверженных защите естественных законов развития человеческой личности", по мнению делегации, показа свое истинное лицо. Но в эфире Radio Présence не слышно явного осуждения российской спецоперации. Епископ Айе сожалеет только о последствиях боевых действий для гражданского населения.

За немногими исключениями французские пророссийские элиты, с которыми связались наши журналисты, не изменили своего настроя с 24 февраля. Они просто игнорируют ситуацию в ожидании разрешения конфликта или затишья. Да, признают они, спецоперация на Украине трагична, но бомбежки не могут обесценить их принципы. "Мы сожалеем, что люди умирают, — говорит Ален Эскада, президент фундаменталистской ассоциации Civitas. — Но Россия, с ее усилиями по восстановлению семейной политики и христианизации, остается на правильном пути".

"Из-за военных действий наши намерения о сближении мало кого интересуют, но я думаю о долгосрочной перспективе, — говорит юрист Пьер Жентийе, основатель кружка Пушкина. – Мы заинтересованы в диалоге с Россией, и в этом нет ничего противоправного". "Мы будем делать выводы позже, у Путина может быть информация, которую мы не знаем", — полагает депутат от "Национального объединения" Тьерри Мариани. "Вся проблема в Соединенных Штатах", — так же, как и до конфликта, считает юрист Филипп Арнон, редактор сайта Boulevard Voltaire. Крайне правые поют в унисон.

Восприятие России, в целом малоизвестное во Франции, всегда было пропитано предубеждениями, поясняет историк Ив Аман, специалист по вопросам России и Советского Союза. "Для многих французов Россия — своего рода чистая страница, на которой можно написать все, что угодно. Во времена холодной войны это был "рай пролетариата". Сегодня некоторые католики считают ее "цитаделью христианства". Правые отмечают романтические ценности, немного сомнительные: это "Святая Русь", "русская душа", "славянская душа"…" Целый национальный роман, часто ретранслируемый во Франции, детьми белой эмиграции (русскими, бежавшими от коммунизма). Мир, в котором мы охотно потворствуем современной России, ностальгирующей по былому величию.

В этом отношении историк и потомок русских белогвардейцев Элен Каррер д'Анкосс является образцом. 23 февраля 2022 года бессменный секретарь Французской академии заявила Паскалю Бонифасу (директору Института международных и стратегических отношений в Париже): своими военными учениями на украинской границе Владимир Путин только пытался "изменить негативное отношение к России", оказывая сопротивление лишенному достоинства "западному миру" и "враждебной" Украине. 92-летняя академик успокаивает себя: "Захват Киева — это миф (…) Путин не идиот". На следующей день после выхода этого подкаста, по окраинам Киева были нанесены первые ракетные удары. Но Элен Каррер д’Анкосс продолжает свой анализ десятью днями позже в эфире BFMTV: "Эти военные действия ужасны, и ничто их не оправдывает, но они возникли не на пустом месте. Они стали результатом унижения русских". Она негодует в телеэфире: "После распада Советского Союза никто не помог этой стране выбраться из беды".

Этот тезис об унижении или чрезмерном остракизме России сегодня подхватывается писателем Андреем Макином и депутатом Тьерри Мариани (сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог"), удивительно сплоченными с самого начала этого конфликта в борьбе с "моралистской доксой" (Макин). Владимир Путин, полагает Макин, ожесточился с 2004 года после вступления стран бывшего СССР в НАТО. Таким образом, Соединенные Штаты с помощью "своего вассала" — Европейского союза — разозлили Россию.

"Мы также должны понять, насколько отчаялись россияне в Донбассе. Украинцы бомбили Донецк, а на Западе об этом никто не говорил. Это промывание мозгов с обеих сторон", — говорит Тьерри Мариани, который настаивает, что Россия остается "важным партнером" для Франции. "В этом я не ошибся. Это Путин совершил ошибку, начав спецоперацию", — добавляет евродепутат, часто посещавший Россию.

Эти высказывания заслуживают ответов по существу. Но перед этим, историк Гвендаль Пьеге, специалист по России, предлагает нам понаблюдать за "неизвестными в уравнении": "Только послушайте слова, употребляемые в русских заявлениях и их ретрансляции во Франции. Всегда ведутся разговоры о США, Западе, Европе, на крайний случай о Франции, но никогда о Польше, Эстонии или Финляндии… Они мыслят только категориями великой державы… Желания народов этих стран полностью отрицаются". Мы забываем, что поляки, венгры, чехи, страны Балтии, хорваты, румыны, болгары, черногорцы и албанцы сами просились в НАТО. Что 92,3% украинцев проголосовали в 1991 году за независимость своей страны, русскоязычное население которой не воспринимало русских солдат как освободителей, вопреки некоторым предположениям. Как мы можем отрицать такую реальность?

В интервью газете Le Temps, опубликованном 11 марта, историк Жорж Нива рассказывает, как недавно сказал одному из своих русских друзей, гораздо больше критикующему, чем он, Владимира Путина: "Послушайте, я искренне раскаиваюсь". Историк решил, что усмотрел в речи президента России "некоторый блеф". Сегодня он осуждает его деспотизм: "Многие коллеги, артисты говорили на протяжении двадцати последних лет: "Это Гитлер в действии"… А я успокаивал их: нужно это понять, нужно это видеть… Теперь я должен признать, что они были правы".

В этой связи, некоторые русофилы изменили свой взгляд. Экономист Жак Сапир, основатель аналитического сайта RussEurope, по-прежнему считает, что Украина несет ответственность за несоблюдение Минских соглашений - 2. Однако "считать, что Украина является нацистской, ведущей геноцид, и проводить крупную военную операцию, недопустимо", — заявил сегодня Жак Сапир нашей газете. В знак несогласия Жак Сапир подал в отставку с поста обозревателя на российских каналах Sputnik и Russia Today France, до того, как им запретили вещание в Евросоюзе. "Я осудил то, что совершили русские, — сказал экономист, вспоминая о жестокости режима в прошлом. "В Чечне была проблема, которую надо было решать. И они ее решили. Не все было так чисто, но я не видел, как можно было поступить иначе, учитывая не лучшее состояние российской армии". С 2000 года российская армия уничтожила 15% населения Чечни. По данным различных НПО, это 175 тысяч человек.