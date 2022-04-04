Группа Leonardo поставила ВВС Кувейта вторую пару истребителей "Тайфун"

ЦАМТО, 1 апреля. По информации группы Leonardo, 29 марта в Кувейте совершили посадку третий и четвертый истребители "Тайфун" производства консорциума Eurofighter, поставленные в рамках контракта на поставку 28 самолетов этого типа.

Перегоночный полет был выполнен при поддержке самолета-заправщика KC-767A ВВС Италии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кувейта подписало с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун" 5 апреля 2016 года. В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения истребителей "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе "Аль-Салем" в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом еще на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки пилотов в Кувейте.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Тем не менее, сроки были сдвинуты и первая пара истребителей "Тайфун" была передана ВВС Кувейта на авиабазе "Казелле" ВВС Италии 7 декабря 2021 года.

Помимо четырех стран-участниц проекта (Италии, Великобритании, Германии и Испании), которые заказали 510 самолетов "Тайфун", зарубежными заказчиками истребителя теперь являются Саудовская Аравия (72 самолета), Австрия (15), Оман (12), Кувейт (28) и Катар (24).