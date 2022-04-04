Войти
ЦАМТО

Группа Leonardo поставила ВВС Кувейта вторую пару истребителей "Тайфун"

376
0
0
Источник изображения: Фото: leonardo.com

ЦАМТО, 1 апреля. По информации группы Leonardo, 29 марта в Кувейте совершили посадку третий и четвертый истребители "Тайфун" производства консорциума Eurofighter, поставленные в рамках контракта на поставку 28 самолетов этого типа.

Перегоночный полет был выполнен при поддержке самолета-заправщика KC-767A ВВС Италии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кувейта подписало с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун" 5 апреля 2016 года. В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения истребителей "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе "Аль-Салем" в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом еще на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки пилотов в Кувейте.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Тем не менее, сроки были сдвинуты и первая пара истребителей "Тайфун" была передана ВВС Кувейта на авиабазе "Казелле" ВВС Италии 7 декабря 2021 года.

Помимо четырех стран-участниц проекта (Италии, Великобритании, Германии и Испании), которые заказали 510 самолетов "Тайфун", зарубежными заказчиками истребителя теперь являются Саудовская Аравия (72 самолета), Австрия (15), Оман (12), Кувейт (28) и Катар (24).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Катар
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.12.2021
В Кувейт прибыла первая пара истребителей "Тайфун"
29.10.2020
Группа Leonardo поставила ВВС Италии последний истребитель "Тайфун"
21.09.2018
ВАЕ получила первые деньги за "Тайфуны"
14.10.2015
Кувейт и Италия парафировали соглашение по поставке истребителей EF-2000 «Тайфун»
14.09.2015
Кувейт приобретает 28 истребителей Eurofighter Typhoon
17.06.2013
Энцо Казолини о настоящем и будущем истребителя «Тайфун»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:08
  • 21877
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне