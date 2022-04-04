Ракетчики ТОФ с острова Матуа уничтожили "вражеский" корабль

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота на острове Матуа провели учение с электронными пусками ракет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По легенде учения корабль условного противника, идущий параллельным государственной границе курсом, попытался войти в территориальные воды РФ, чтобы высадить на остров диверсионно-разведывательную группу. Ракетчики Тихоокеанского флота, следившие за надводным объектом, незамедлительно отреагировали на агрессивные действия нарушителя.

"Убедившись в неизменности намерений со стороны "вражеского" корабля расчеты БРК "Бастион" уничтожили условного противника в акватории острова, отработав весь алгоритм выполнения ракетной стрельбы. Морская цель на учении была сымитирована электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - уточнил сотрудник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Напомним, дивизион берегового ракетного комплекса ТОФ приступил к несению круглосуточного дежурства на курильском острове Матуа в начале декабря 2021 года.

Александр Филимоненко