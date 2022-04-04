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ЦАМТО

На верфи HII состоялась церемония крещения эсминца (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк"

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Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125)
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125).
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 1 апреля. По информации командования ВМС США, 26 марта на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries состоялась церемония крещения эсминца УРО DDG-51 класса "Арли Берк", (DDG-125) "Джек Лукас".

(DDG-125) "Джек Лукас" является пятым из пяти эсминцев класса "Арли Берк", контракт на строительство которых был заключен с HII в июне 2013 года. Корабль станет 75-м эсминцем класса "Арли Берк" и первым, построенным в конфигурации Flight III.

Резка стали для корабля началась 7 мая 2018 года, церемония закладки киля состоялась 7 ноября 2019 года, спуск на воду – 4 июня 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Эсминец может наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Эсминцы версии Flight III будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей. Корабль будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 33 эсминца класса "Арли Берк". Последним 30 ноября 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший".

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находится еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации Flight IIA, а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128), "Иеремия Дентон" (DDG-129) и "Джордж Нил" (DDG-131) в конфигурации Flight III.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
HII
Ingalls
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