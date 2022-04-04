Южная Корея начала подготовку к масштабным военным учениям с США на фоне ракетных испытаний КНДР

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Республика Корея на протяжении последних семидесяти лет является одним из главных «младших партнеров» США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому и совместные учения вооруженных сил двух государств проходят регулярно. Но сейчас, на фоне непростой мировой политической ситуации, мощь военных учений может возрасти. Хотя официально власти обоих государств не распространяются насчет учений, аналитики считают, что они будут куда более масштабными, чем предыдущие ежегодные совместные учения.

Например, ВВС Республики Корея подготовили к бою истребители F-35A. Между тем, в американской армии утверждают: учения проводятся исключительно с целью повышения качества боевой учебы и укрепления доверия между вооруженными силами двух государств. Однако подлинная цель учений состоит и в демонстрации силы и возможностей северокорейской стороне.

В последнее время власти КНДР активизировали усилия по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Похоже, что собственная ракетная программа осуществляется Пхеньяном успешно, так как последние испытания продемонстрировали 67-минутный полет ракеты, приводнившейся затем в Японском море. Ракетная программа КНДР давно беспокоит региональных оппонентов Северной Кореи, среди которых Южная Корея и Япония на первом и втором местах соответственно.

Hwasong-17 является крупнейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой в мире, утверждают в американских СМИ. Это делает ее, как любят говорить американцы, «серьезной угрозой миру», хотя КНДР – одна из немногих стран мира, которая после долгой и кровопролитной войны за независимость более не вела войны с другими странами.

Ракетная программа Пхеньяна носит сугубо оборонительный характер, так как в КНДР насмотрелись на то, что бывает со странами, пытающимися спорить с США, но при этом не имеющими собственных мощных ракет. Испытания северокорейских ракет заставляют Южную Корею расходовать огромные средства на оборону, испытывая собственные ракеты и поднимая в воздух новейшие истребители F-35.

Как отмечают в оборонном ведомстве Республики Корея, военные учения и маневры демонстрируют готовность южнокорейской армии к немедленному реагированию и ответным действиям» в случае запуска Северной Кореей своих ракет. Особые надежды в Сеуле возлагают на американские самолеты F-35A, для которых характерны всепогодная малозаметность и возможность нанесения высокоточных ударов по военным объектам противника.