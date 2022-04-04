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Военное обозрение

Турецкий ОПК создал крылатую ракету с дальностью поражения более 150 км

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Источник изображения: topwar.ru

В Вооруженные силы Турции скоро должен поступить новый боеприпас. Для них турецкий ОПК создал крылатую ракету Çakır с дальностью поражения более 150 км.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Ракета создана известным турецким производителем вооружений Roketsan.

Боеприпас способен запускаться с надводных, наземных и воздушных платформ. С его помощью можно наносить удары по разнообразным объектам, в том числе по надводным кораблям и береговым укреплениям.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем KTJ-1750 отечественного производства, созданным в компании Kale Arge. Нестандартная конструкция боеголовки и совершенная система наведения позволяют ей эффективно действовать независимо от климатических условий.

Компания Roketsan продемонстрировала новый боеприпас на одном из своих объектов в Турции. Среди приглашенных гостей на презентации присутствовал глава Управления оборонной промышленности при президентской администрации Исмаил Демир и другие высокопоставленные лица. Изделие представлял председатель правления компании Фарук Йигит.

В последнее время в Турции большое внимание уделяется разработке и производству боеприпасов. В частности, на прошедшей на днях в малайзийской столице Куала-Лумпуре выставке вооружений турецкая компания Roketsan продемонстрировала серию управляемых авиабомб MAM.

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