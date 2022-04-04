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РИА Новости

Российский спецназ захватил группу модернизированных украинских танков Т-64

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны РФ видеозаписи.

В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений.

По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

"Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов - Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления - отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации", - рассказал военнослужащий группы спецназа.

Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов - Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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