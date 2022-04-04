Более 1 тыс. российских военных проводят на Курилах учения с боевыми стрельбами

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят на Курильских островах учения со стрельбами из артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Всего к занятиям по боевой подготовке на Курильских островах привлечено более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО и порядка 200 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что тренировки с военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО пройдут на полигонах Лагунное и Горные Ключи.

"В ходе занятий артиллеристам на Курильских островах предстоит провести тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для корректировки огня артиллерии будут применять разведывательные беспилотники "Орлан-10" и "Элерон-3".

"Завершатся комплексные занятия проведением тактических учений с боевой стрельбой из самоходных артиллерийских установок, противотанковых орудий и комплексов ПТУР по неподвижным мишенным позициям, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника", - заявили в Минобороны России.

В пятницу стало известно, что Япония замораживает активы четырех российских организаций и трех российских граждан за нарушение санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.

Ранее Япония присоединилась к санкциям ЕС и США из-за российской спецоперации на Украине: заморозила хранящиеся в стране активы Центробанка РФ, ввела санкции в отношении 25 физлиц, а также 81 предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники. Кроме того, японское правительство ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

"Японское правительство заняло жесткую антироссийскую позицию, используя лекала Вашингтона. И именно поэтому действующие власти островного государства игнорируют свои национальные интересы и действуют во вред экономике собственной страны, разрывая многолетние связи японского бизнеса с российским рынком", - заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" 29 марта.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.