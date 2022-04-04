Австралия приняла решение отправить на Украину партию бронетранспортёров Bushmaster

Источник изображения: topwar.ru

Австралия откликнулась на настойчивые просьбы украинского президента, и приняла решение отправить на Украину бронетранспортеры собственного производства. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

В минувший четверг Зеленский в рамках своего видеотурне по парламентам иностранных государств добрался до Австралии и выступил перед австралийскими парламентариями, рассказав, как плохо Украине из-за "российской агрессии" и как нужно сплотиться всему миру, чтобы защитить "демократию и свободу".

Растроганные выступлением украинского президента австралийские депутаты приняли решение поддержать Украину в ее борьбе и направить Киеву бронетранспортеры Bushmaster собственной разработки. Министерству обороны поставлена задача определить, какое количество - три или четыре БТР отправить на Украину, и как их туда доставить.

Как заявил министр обороны Австралии Питер Даттон, существует и другой вариант, не предусматривающий мучений с доставкой бронетехники в Европу. Предлагается закупить такое же количество аналогичных бронетранспортеров у какой-либо из европейских стран и передать их Украине.

Таким образом Украина скоро получит три или четыре бронетранспортера, что "значительно повысит" потенциал ВСУ.

Боевая бронированная машина Bushmaster была разработана для австралийской армии в начале 90-х годов как средство доставки военнослужащих. Представляет собой многоцелевую бронированную машину 4x4. Боевая масса – 15,4 т, грузоподъемность – 5 т, длина – 7,18 м, ширина – 2,48 м, высота – 2,65 м, максимальная скорость – 100 км/ч. ББМ рассчитана на перевозку расчета из 10 человек. Корпус бронеавтомобиля с днищем V-образной формы обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, осколков и взрывной волны. Вооружения нет, но имеется место для установки пулеметной турели или дистанционно управляемого боевого модуля.