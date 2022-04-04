МО РФ опубликовало кадры разгрома укрепрайона ВСУ вертолетами Ка-52

Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения укрепленных опорных пунктов вооруженных сил Украины.

Как пояснили в ведомстве, экипажи армейской авиации применили управляемые и неуправляемые ракеты, находясь на малых высотах.

В результате были уничтожены замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ.

Еще одним ударом вертолетов была уничтожена бронетехника и живая сила противника.

Итоги действий пары Ка-52 фиксировались средствами объективного контроля.

Напомним, в ходе военной спецоперации на Украине вертолеты Ка-52 "Аллигатор" применяются по прямому назначению - для уничтожения бронетехники и наземных укрепленных пунктов.

В целом на армейскую авиацию в рамках операции против националистов возложены задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки наземных подразделений.

Тимур Алимов