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Российская газета

ВВС США решили избавиться от истребителей F-22

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Стелс-истребитель F-22 Raptor
Стелс-истребитель F-22 Raptor.
Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia.org

ВВС США намерены списать 33 малозаметных истребителя F-22 Raptor и еще 117 самолетов других типов, пишет The Drive со ссылкой на бюджетную заявку Пентагона на 2023 финансовый год.

Из состава боевой авиации будут выведены F-22A ранних серий, использовавшиеся в качестве учебных машин. Их модернизация обошлась бы в 1,8 миллиарда долларов. Военные предложили направить эти деньги на обновление F-35 и поддержание парка оставшихся "Рапторов". В строю останутся около полутора сотен F-22 - от которых ВВС США также планируют избавиться в ближайшие годы.

Взамен ВВС США планируют приобрести 61 истребитель F-35 Lighting II - на 24 самолета меньше, чем запросили ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США. В Пентагоне заявили, что притормозят закупки "Лайтингов" до появления более совершенной модификации Blovk 4. У серийного F-35 обнаружилось масса проблем с двигателем, вооружением и радиопоглощающим покрытием.

Также намечена закупка 24 истребителей F-15EX - взамен будут списаны 67 F-15 ранних серий. Новые самолеты отправятся служить на Окинаву. ВМС отказались от покупки палубных истребителей F/A-18 - сэкономленные средства Пентагон намерен направить на разработку истребителя следующего поколения (NGAD).

Армия также собирается передать 100 разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper (треть своего парка) "неназванной государственной организации" - так в документах обычно именуют ЦРУ.


Антон Валагин

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