В США усомнились в эффективности "Байрактаров" на Украине

В США назвали недостатки беспилотников Bayraktar, задействованных в конфликте на Украине.

Американский ресурс breakingdefense.com сокрушается по поводу того, что США не могут поставить Украине свои современные беспилотники.

По мнению автора, состоящие на вооружении ВСУ БПЛА Bayraktar TB2 не вполне справляются со своей задачей.

Дальность полета дрона 150 километров, а полезная нагрузка составляет 150 килограмм. "Имея только четыре точки крепления, Bayraktar ограничен в том, какое оружие и в каком количестве он может нести", - отмечает журналист. "Это, в свою очередь, сказывается на его эффективности в такой огромной стране, как Украина, против большого количества задействованных российских сил".

Ситуацию могли исправить более совершенные американские беспилотники, уверен журналист. Однако в настоящее время это невозможно, поскольку Соединенные Штаты жестко ограничивают экспорт своих БПЛА.

"Будучи участником Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - полностью добровольного соглашения об ограничении экспорта технологий, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ) - Госдепартамент США при рассмотрении запросов союзников и партнеров относится к БПЛА так, как будто они сродни межконтинентальным баллистическим ракетам или крылатым ракетам, обладающим ядерным потенциалом", - сетует автор.

Пока администрация Байдена объявила лишь о намерении передать Украине 100 БПЛА "Switchblade". Но они на самом деле является барражирующими боеприпасами, больше похожим на управляемую крылатую ракету, чем на дистанционно пилотируемый самолет, такой как TB2. Это означает, что Switchblade является оружием одноразового применения.

Олег Корякин