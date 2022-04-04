Уничтожены недавно поступившие в ВСУ "парадные" танки Т-64БМ2

Вооруженные формирования Украины продолжают нести большие потери в тяжелой бронетехнике. Превращаются в металлолом и становятся трофеями не только давно уже устаревшие боевые машины, но и танки, подвергшиеся глубокой модернизации совсем недавно.

Например, сообщалось об уничтоженных и захваченных Т-72АМТ, доработанных до современных требований на ремонтном предприятии в Киеве. Они начали поступать в войска только в начале 2020 года.

Также стало известно, что ВСУ потеряли по меньшей мере три Т-64БМ2, которые были отгружены промышленностью менее года назад.

Эти танки принимали участие в военном параде, проведенном в Киеве 24 августа 2021 года. Всего было получено 13 машин. Большая часть из них попала в 92-ую отдельную механизированную бригаду, дислоцировавшуюся в селе Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета Харьковской области.

Другие же оказались в Харьковском военном командном училище, где и попали под ракетный удар. По данным из открытых источников, этот объект был накрыт еще месяц назад, но фотографии, сделанные на его территории, появились только сейчас.

Как видно, "шестьдесят четвертые" в результате внутренних взрывов боекомплекта просто развалились на части, причем башни отлетели на много метров.

То, что перед нами танки этой модификации, можно понять по характерному барбету на крыше корпуса. Дело в том, что в ходе установки нового 1000-сильного двигателя 6ТД-1 взамен старого 5ТД увеличилась высота расположенного в корме моторно-трансмиссионного отделения. Чтобы обеспечить нормальное вращение башни, пришлось приварить специальное кольцо высотой в несколько сантиметров.

На танки установили новую динамическую защиту "Нож", другие средства связи, информационно-управляющие системы и тепловизионные прицелы. Однако эти новинки не смогли защитить данный танк от полного уничтожения.

Алексей Моисеев