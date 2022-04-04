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Российская газета

19ForyFive: Российский "Краснополь" разносит цели в пух и прах

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская артиллерия в ходе спецоперации на Украине наносит сокрушительные удары по укрепленным позициям противника. Помимо стандартных снарядов применяются и высокоточные "Краснополь", способные уничтожать цель одним ударом. Эффективность "умного" боеприпаса оценил редактор издания 19ForyFive, экс-офицер армии США Брент М. Иствуд.

Традиционная артиллерийская практика предполагает корректировку огня, порой неоднократную. "Краснополь" с лазерным наведением устраняют эту необходимость. Он может засекать цель с предельной точностью так, что для ее уничтожения требуется всего один выстрел.

Управляемый снаряд калибра 152-мм может использоваться самоходными и буксируемыми гаубицами. "Краснополь" задействуется в том числе для ведения контрбатарейного огня - он поражает реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия, а также центры управления и контроля, бункеры.

- Этот боеприпас создан для нанесения максимального урона. Если учесть, что каждый артиллерийский дивизион обычно имеет 200 единиц "Краснополя", то можно себе представить, ущерб каких масштабов они могут нанести, - отмечает автор.

"Умный" осколочно-фугасный снаряд массой около 50 килограммов имеет радиус действия без малого 25 километров.

- "Краснополь" можно сравнить с американским снарядом Copperhead с лазерным наведением. Он эффективно использовался во время войн в Персидском заливе и во время подготовки к вторжению в Ирак. Многие аналитики армии США сходятся во мнении, что российский боеприпас превосходит американский по дальности, массе, поражающей способности и простоте обращения, - пишет Иствуд.

"Краснополь", по его словам, чаще всего используется на мощных самоходных гаубицах "Мста-С" и "Акация". Эксперт уверен, что одним из самых эффективных в мире снарядов оснащаются все подразделения российской полевой артиллерии.


Тимур Алимов

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Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
Краснополь
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