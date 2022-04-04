В сиквеле "Топ Ган" замечен похожий на Су-57 самолет

В новом трейлере военно-воздушного боевика "Топ Ган: Мэверик" мелькает истребитель, весьма напоминающий российский Су-57. Увидеть его можно на отметке 2:08.

Как и первый "Топ Ган", его сиквел рассказавает о полной приключений и побед жизни пилотов палубной авиации ВМС США. В главной роли по-прежнему Том Круз. Действие разворачивается через 36 лет после событий первой ленты. Питер Митчел становится летным инструктором школы Top Gun, где встречается с сыном своего погибшего напарника - тот мечтает стать морским летчиком, как и его отец.

Некоторые сцены снимались на авианосцах Abraham Lincoln и Theodore Roosevelt. Ради успешного проката в Китае с куртки главного героя убрали флаги союзников США Тайваня и Японии. В версии для СНГ кличка Брэдли "Петух" Бредшоу заменена на более нейтральную. Что до Су-57, то вряд ли создатели фильма использовали реальный самолет или макет - современные технологии позволяют одним кликом поместить в кадр хоть "Фарман", хоть Звезду смерти.

Антон Валагин