Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход

В России восстановили и поставили на ход единственный в мире тяжелый танк "Объект 279". Уникальную машину весом 66 тонн привели в рабочее состояние в мастерских музея бронетанковой техники Кубинки.

"Объект 279", разработка которого началась в 1957 году, имел еще мощное вооружение в виде 130-мм нарезной пушки М-65.

Полуавтоматическая система заряжания обеспечивала скорострельность от пяти до семи выстрелов в минуту. Пушка была оснащена системой стабилизации для точной стрельбы на ходу и была объединена с оптическим дальномером, автоматической системой наведения и ночным прицелом, включающим инфракрасный прожектор.

"Подобные функции были очень современными для того периода", - отмечает издание The Drive.

Помимо пушки, которая должна была обеспечить господство на поле боя, общая конструкция танка "Объект 279" тоже была новаторской. Машина имела четыре комплекта гусениц, равномерно расположенных под корпусом и объединенных для работы парами с каждой стороны. Благодаря уникальной конструкции гусеницы обеспечивали малое давление на грунт.

"Результат позволял советской машине без труда передвигаться по болотистой, мягкой земле и даже по пням деревьев. Говорили также, что он способен преодолевать целый ряд противотанковых препятствий, включая противотанковые ежи", - сообщает издание.

Танк имел большой наклонный бронированный корпус в форме диска. Максимальная толщина защитной стали - 270 миллиметров. Подобная форма корпуса позволяла минимизировать последствия ударной волны атомного взрыва.

Николай Грищенко