Великобритания может отправить на Украину старые самоходки AS-90

В Великобритании не исключают возможность поставок украинским вооруженным формированиям 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90. О планах премьер-министра Бориса Джонсона отправки киевскому режиму "более смертоносных" вооружений в среду сообщила газета The Times.

Эти САУ были разработаны еще в начале 80-х годов. Процесс испытаний и устранения выявившихся в ходе них недостатков затянулся почти на десятилетие. Серийное производство началось тридцать лет назад и продлилось три года. До 1995-го было выпущено всего 179 единиц. Из них на вооружении сейчас находится чуть менее половины.

По всей видимости, если такие поставки и состоятся, то будут отправлены те "девяностые", что вывели на базы хранения. Правда, точных данных о том, в каком состоянии находится эта техника, нет, и военные эксперты не исключают, что понадобится восстановительный ремонт. Это потребует дополнительного времени и средств.

AS-90 - принципиально новая боевая машина для украинских экипажей, привыкших эксплуатировать старые советские 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", поэтому потребуется некоторое время на освоение. По всей видимости, подготовка будет вестись в Польше или странах Прибалтики.

Данные 45-тонные самоходки уже не считаются каким-то передовым оружием, у них, например, средний темп стрельбы - всего лишь два выстрела в минуту. Дальность поражения целей обычными осколочно-фугасными снарядами составляет 24700 метров и 30000 метров - активно-реактивными.

Максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода - 370 км. Экипаж - 5 человек. Применение натовских 155-мм боеприпасов обязательно создаст проблемы с их поставками.

Ранее из Великобритании поставлялись бронетранспортеры AT105 Saxon и противотанковые комплексы NLAW. Последние по опыту реального применения в боях оказались не столь эффективны, как заявлялось, когда их рекламировали.

Алексей Брусилов