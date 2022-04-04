Последствия попадания противотанковой ракеты в Т-64БВ показали на видео

В Сети появилось видео последствий попадания противотанковой ракеты в башню украинского танка Т-64БВ. Можно посмотреть, что от нее осталось.

Предположительно, это случилось в Харьковской области. В результате попадания ПТУР танк получил значительные повреждения. Теперь машине требуется длительный ремонт, а значит она еще долго не сможет участвовать в боевых действиях.

Между тем российское министерство обороны на своей странице в соцсети сообщило, что ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Светлана Цыганкова