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Российская газета

Последствия попадания противотанковой ракеты в Т-64БВ показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео последствий попадания противотанковой ракеты в башню украинского танка Т-64БВ. Можно посмотреть, что от нее осталось.

Предположительно, это случилось в Харьковской области. В результате попадания ПТУР танк получил значительные повреждения. Теперь машине требуется длительный ремонт, а значит она еще долго не сможет участвовать в боевых действиях.

Между тем российское министерство обороны на своей странице в соцсети сообщило, что ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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