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Российская газета

Спасатели СФ отработали погружение на глубоководном аппарате АС-34

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Северный флот провел практические занятия, в которых принял участие экипаж подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Георгий Титов". Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Занятия состоялись в одной из бухт Кольского залива. Экипаж АС-34 и расчет главного командного пункта "Георгия Титова" отработали взаимодействие друг с другом, погружение на глубину, маневрирование на воде и под водой. Также была проверена аппаратура связи, выполнены команды, полученные от пункта управления на судне-носителе.

В тренировке, которая заняла несколько часов, участвовали задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Напомним, глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 "Приз" предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 метров. Он был разработан нижегородским ЦКБ "Лазурит". Имеет автономность 120 часов и дальность плавания 39 километров. С 2014 по 2016 год он ремонтировался на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину свыше 1000 метров.


Алексей Михайлов (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Проекты
1855 Приз
СФ
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