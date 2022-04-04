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Российская газета

Forbes: Танки ВСУ приходится ремонтировать на свалках и в гаражах

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Российская армия вывела из строя основные оборонные предприятия Украины, которые могли проводить ремонт бронетехники. Теперь для этих целей, как пишет Forbes, ВСУ используют свалки и гаражи.

В начале марта артиллерийские подразделения РФ нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу, где на протяжении десятилетий производились и модернизировались танки Т-64 для украинской армии и экспортных заказчиков.

Как пишет автор материала Дэвид Экс, "снаряды не полностью разрушили предприятие, но остается неясной работоспособность объекта". Тем не менее, добавляет он, способность украинских войск восстанавливать поврежденную технику сильно пострадала. И они пытаются "импровизировать".

Компенсировать потерю ремонтных баз стараются и силами гражданских. Так, например, свой гараж в Киеве переделал в мастерскую по ремонту бронемашин автомеханик по имени Александр. По его словам, которые приводятся в материале, он привлек к работе сварщиков, инженеров и раздобыл чертежи.

Один из так называемых территориальных батальонов занимается поиском необходимых запчастей и деталей на свалках, куда свозится подбитая техника.

- Для ремонта используемых украинскими силами танков прежде всего нужны краны и подъемники, чтобы снимать башни и перемещать саму неподвижную технику. Затем нужны сварщики, слесари, электрики. Для замены металлических элементов, электропроводки, гусениц, блоков динамической защиты, радиостанций и пулеметов не требуется больших знаний и серьезного оборудования. Намного большее мастерство необходимо только для восстановления оптических систем, - уверен Экс.

Он также отмечает, что на киевских площадках может не хватить кранов, необходимых для снятия 12-тонной башни с 40-тонного Т-64.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Украина
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