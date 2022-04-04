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Российская газета

Разведывательные системы НАТО работают в интересах вооруженных сил Украины

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Американский RQ-4 Global Hawk давно барражирует в небе Украины.
Американский RQ-4 Global Hawk давно барражирует в небе Украины.
Источник изображения: NATO

К границам Беларуси, Украины и Молдовы сейчас стянуты практически все основные средства радиотехнической разведки и перехвата. Получаемая информация сразу передается руководящим структурам ВСУ. Генштаб Украины имеет возможность в режиме реального времени отслеживать передвижение не только всех российских, донбасских и луганских воинских соединений, но даже отдельных людей.

Основную разведку ведет авиация - пилотируемая и беспилотная. Это, к примеру, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа AWACS. Характерная их особенность - огромная вращающаяся "тарелка" антенны, установленная над фюзеляжем.

Они перехватывают радиопереговоры, ведущиеся в открытом эфире, а также электромагнитное излучение, характерное для военной техники. Фиксируют все полеты авиации.

Активно используются и самолеты-разведчики Boeing RC-135V, которые базируются на авиабазах в Великобритании, Германии и на Крите. Они также находятся в воздухе круглосуточно.

Точные координаты тех или иных целей, определенные самолетами-разведчиками НАТО, передаются командованию ВСУ. И, несмотря на то что украинские разведывательные беспилотники практически не летают, удары артиллерии и ракетных комплексов националистических батальонов оказываются на удивление точными.

Основную разведку ведет авиация - пилотируемая и беспилотная, это самолеты типа AWACS, Boeing RC-135V и высотный беспилотник RQ-4 Global Hawk

Весьма опасен стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Он может находиться в полете круглосуточно. Если аппарат летит в режиме радиомолчания и ведет пассивную радиотехническую и оптическую разведку, то обнаружить его даже самыми современными радарами ПВО практически невозможно. Нельзя исключать, что несколько Global Hawk постоянно барражируют в небе Украины на высоте свыше 20 км. Взлетают беспилотные разведчики с военно-морской базы США Сигонелла на Сицилии, где базируется 7-я разведывательная эскадрилья ВВС США.

Известно, что американцы отслеживают траектории российских разведывательных спутников, и, когда они подлетают к Украине, командованию ВСУ дается сигнал.

Боевая активность их воинских подразделений снижается, техника дополнительно маскируется.

Облегчает работу натовских разведчиков и то, что мы никак не можем отказаться от мобильных средств гражданской связи. А локация любого айфона, смартфона и даже старого кнопочного мобильника фиксируется радиотехническими службами неприятеля мгновенно. Со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, можно отметить, что даже имея более чем исчерпывающую информацию, командование ВСУ грамотно распоряжается ей редко. В силу того что их арсеналы тают на глазах.


Сергей Птичкин

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