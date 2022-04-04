За что 126-й отдельной бригаде присвоено наименование "гвардейская"

Сформированная в Крыму 126-я отдельная бригада береговой обороны 28 марта получила наименование "гвардейская". Столь высокого статуса воинская часть удостоена за массовый героизм солдат и офицеров в ходе боевых действиях в Херсонской области.

История части началась 28 августа 2014 года с объединения 36-й отдельной бригады береговой обороны военно-морских сил Украины и 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России. Местом базирования стал населенный пункт Перевальное. Через восемь лет бойцы бригады доказали, что достойны носить звание элитной части российской армии.

Как сообщает газета "Красная звезда", под командованием подполковника Андраника Гаспаряна бригада действовала умело и решительно. При обороне переправы в Херсонской области подразделения бригады отразили девять атак и уничтожили 23 единицы боевой техники противника.

"В ходе захвата переправы танк Т-72Б3 под командованием командира танковой роты соединения старшего лейтенанта Антона Старостина в числе первых ворвался на мост и обеспечил подход основных сил для удержания района дамбы через Северо-Крымский канал", - говорится в газете.

Отражая контратаку батальона ВСУ старший лейтенант использовал отработанный в Сирии прием - маневрируя "перекатами" атаковал неприятеля то с одной, то с другой стороны строений, не давая вести прицельный ответный огонь. Тем не менее ракета из американского ПТРК "Джавелин" попала в правый борт танка Старостина, но отважный экипаж Т-72 не вышел из боя и уничтожил восемь БТР-80 с пехотой противника. Указом Президента России Владимира Путина командир танковой роты 126-й бригады береговой обороны удостоен звания Героя РФ и награжден медалью "Золотая Звезда".

Высокое звание Героя России заслуженно присвоено и другому танкисту - старшему сержанту контрактной службы Юрию Нимченко. Под его командованием Т-72Б3, отражая ночную контратаку противника, в течение 40 минут боя подбил шесть танков и три БТР-80, а также уничтожил значительное количество пехоты.

Кстати

Именно на танках Т-72Б3 выступают участники международного конкурса "Танковый биатлон". Машина вооружена 125-мм пушкой и может применять не только бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные, кумулятивные снаряды, но и ракеты "Инвар", управляемые по лазерному лучу в полуавтоматическом режиме. Они способны поражать хорошо бронированные цели на дистанции до 5000 метров.

Николай Грищенко