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Российская газета

В Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подлодку "Уфа"

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Источник изображения: Адмиралтейские верфи

В Санкт-Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Уфа". Это четвертая субмарина серии для Тихоокеанского флота, заложенная в ноябре 2019 года.

На торжественной церемонии начальник Главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Носатов отметил, что серия значимая, она очень нужна флоту. В этой подводной лодке собраны лучшие инженерные решения, это инновация, созданная инженерами и корабелами, приводит его слова пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи".

Степень готовности корабля составляет практически 90 процентов. После постановки субмарины к причальной стенке начнутся швартовные испытания.

Подводные лодки модифицированного проекта 636 имеют более высокую боевую эффективность. Они несут мощное торпедно-ракетное вооружение.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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