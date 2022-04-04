В Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подлодку "Уфа"

В Санкт-Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Уфа". Это четвертая субмарина серии для Тихоокеанского флота, заложенная в ноябре 2019 года.

На торжественной церемонии начальник Главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Носатов отметил, что серия значимая, она очень нужна флоту. В этой подводной лодке собраны лучшие инженерные решения, это инновация, созданная инженерами и корабелами, приводит его слова пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи".

Степень готовности корабля составляет практически 90 процентов. После постановки субмарины к причальной стенке начнутся швартовные испытания.

Подводные лодки модифицированного проекта 636 имеют более высокую боевую эффективность. Они несут мощное торпедно-ракетное вооружение.

Светлана Цыганкова